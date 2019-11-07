Гончарук едет в Запорожье, а Кулеба говорит о торговых войнах: топ-темы дня

Глава Минюста встретится с Европейской Бизнес Ассоциацией, а апелляция ВАКСа рассмотрит жалобу на арест нардепа Дубневича

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетит Запорожье.

Проходит международная конференция: "Торговые войны: искусство защиты". Участники: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Пройдет брифинг заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко на тему: "Монетизация социальных льгот и выплата субсидий в новом отопительном сезоне".

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Европейская Бизнес Ассоциация встретится с министром юстиции Денисом Малюськой. Обсудят приоритетные планы и первоочередные меры министерства, его роль в отношениях с субъектами хозяйственной деятельности и возможные действия с точки зрения проблематики давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит апелляционную жалобу адвоката на меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу .

В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, днем ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский посетил Харьков, курс доллара упал . Больше об итогах дня 6 ноября смотрите в сюжетах:

Видео: president.gov.ua

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