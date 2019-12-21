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Гончарук: Если вы знаете о существовании игорного зала, который спрятался, сообщайте об этом нам

21 декабря, 23:03

В первый день спецоперации прекращена деятельность больше пяти тысяч залов по всей Украине

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за первый день активной фазы борьбы с игорными заведениями были закрыты больше 60% из них. Остальные должны прекратить работу не позже Нового года.

Об этом говорится в видеообращении премьера, опубликованном на его страничке в Facebook.

"Вчера Национальная полиция вместе с Государственной фискальной службой начали работать над тем, чтобы из украинских городов исчезли залы игральных автоматов. В первый день спецоперации прекращена деятельность больше пяти тысяч залов по всей Украине. По нашим подсчетам их намного больше – свыше 8 тысяч. Это значит, что работы еще достаточного много", - заявил он.

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"Поэтому, если вы знаете о существовании игорного зала, который спрятался и который не заметили правоохранители (специально или случайно), сообщайте об этом нам. Пишите в социальных сетях, обращайтесь в государственные органы, обращайтесь в Национальную полицию по месту нахождения. Мы сделаем все от нас возможное, чтобы до Нового года эта порочная практика – залы игральных автоматов – с улиц городов исчезли", – сказал Гончарук.

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Напомним, после того как Рада отправила законопроект о легализации игорного бизнеса на доработку , президент Владимир Зеленский поставил задачу немедленно прекратить работу нелегальных заведений.

Вскоре полиция отчиталась о закрытии 5300 игорных заведений по всей Украине . Во время отработки полицейские закрыли 179 игорных залов и изъяли 2,3 тысячи единиц компьютерной техники на сумму около 50 млн гривен. А лотереи закрылись до приезда мобильных групп.

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Источник: Сегодня

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