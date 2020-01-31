Гончарук: Кабмин может ввести режим повышенной готовности из-за коронавируса

По словам премьера Алексея Гончарука, безопасность украинцев по всему миру - задача номер один для правительства

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Кабмин рассматривает целесообразность "установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты" в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая.

Как сообщили сегодня в посольстве Украины в КНР, в китайской провинции Хубэй находятся 60 украинцев.

Гончарук поручил Минздраву предоставить ему четкий план по недопущению заноса вируса на территорию Украины.

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Также премьер поручил оперативно разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

"Также рассматриваем целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты",- сообщил Гончарук.

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В свою очередь сами украинцы уже неделю покупают медицинские маски, готовясь во всеоружии встретить вспышку коронавируса. Об этом говорят как в соцсетях, так и на улицах, в офисах и даже "бабушки на скамейках".

А после того, как Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров принять необходимые меры для недопущения попадания вируса в Украину.

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