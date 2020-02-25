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Гончарук назвал главное достижение Украины за 10 лет

25 февраля, 12:45

Демократия - одно из главных конкурентных преимуществ, которое у нас есть

Главным достижением Украины за последние 10-летия является демократия, и это одно из главных ее конкурентных преимуществ. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который ранее рассказал, как поднять экономику.

"Как демократия мы уже состоялись, и это, возможно, это одно из главных конкурентных преимуществ, которое у нас есть", – сказал Гончарук на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве.

В то же время, премьер отметил, что это делает Украину более уязвимой из-за "информационных войн".

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Глава правительства также подчеркнул, что на самом высоком уровне украинской власти в настоящее время нет коррупции.

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"В правительстве коррупции точно нет", - заверил он.

В то же время, Алексей Гончарук отметил, что много коррупции остается на среднем уровне государственного управления и на местах.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24", в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о главных задачах и достижениях своего правительства.

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коррупция Украина Алексей Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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