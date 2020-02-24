Гончарук назвал главную вещь, которую сделало его правительство

Премьер считает, что самым важным стало преодоление коррупции на самом высшем уровне

Самым главным достижением за время работы нынешнего правительства Алексей Гончарук считает преодоление коррупции на высшем уровне. Об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала "Украина 24", в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".

"Мы побороли коррупцию в правительстве. Бизнес сегодня верит правительству. Если вы поговорите с бизнес-элитой, с людьми, которые создают рабочие места, платят налоги, и спросите их – воруют ли в правительстве, вымогают ли взятки, подтасовывают ли конкурсы, вам скажут: "Нет, такого не замечено. Возможно, они где-то еще не достигли каких-то конкретных результатов и так далее, но они не воруют", – сказал Гончарук.

По словам премьера, сейчас коррупции в украинских органах государственной власти на самом высоком уровне нет.

"Она остается на среднем уровне, на низком уровне, мы с ней боремся. Но элитарной коррупции уже нет", – заявил Алексей Гончарук. В тренде "Зеленский не может ставить никаких задач": Холодницкий о встрече с президентом

В эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава правительства также отметил, что одна из главных задач правительства – это снижение ставок по кредитам.

Смотрите также полную версию интервью премьер-министра Украины на телеканале "Украина 24".

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