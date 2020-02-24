Гончарук назвал главную вещь, которую сделало его правительство

Самым главным достижением за время работы нынешнего правительства Алексей Гончарук считает преодоление коррупции на высшем уровне. Об этом премьер-министр заявил в эфире телеканала "Украина 24", в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".
"Мы побороли коррупцию в правительстве. Бизнес сегодня верит правительству. Если вы поговорите с бизнес-элитой, с людьми, которые создают рабочие места, платят налоги, и спросите их – воруют ли в правительстве, вымогают ли взятки, подтасовывают ли конкурсы, вам скажут: "Нет, такого не замечено. Возможно, они где-то еще не достигли каких-то конкретных результатов и так далее, но они не воруют", – сказал Гончарук.
По словам премьера, сейчас коррупции в украинских органах государственной власти на самом высоком уровне нет.
"Она остается на среднем уровне, на низком уровне, мы с ней боремся. Но элитарной коррупции уже нет", – заявил Алексей Гончарук.
В эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава правительства также отметил, что одна из главных задач правительства – это снижение ставок по кредитам.
Смотрите также полную версию интервью премьер-министра Украины на телеканале "Украина 24".
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