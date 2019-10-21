Гончарук назвал главные достижения Кабмина за 50 дней работы

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

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Новое правительство было назначено 29 августа и за почти два месяца успело добиться определенных результатов. Руководитель Кабинета министров Алексей Гончарук в своем влоге "Чашка премьера" на Facebook отчитался о проделанной работе за 50 дней.

Новое правительство продолжает работать в режиме 24/7. По его словам, в таком темпе идет работа уже 50 дней.

"За это время мы успели сформировать очень крутую, классную команду – заместителей министров в разных министерствах, они уже начали работать по своим направлениям; уволить руководителей самых одиозных и коррупционных органов и огласить на эти должности конкурсы; подготовили Программу деятельности правительства и бюджет на следующий год – презентовали и парламенту, и обществу", – сказал Гончарук.

Премьер отметил, что за это время парламент успел не единожды поддержать правительство, за что он поблагодарил депутатов.

"Было принято десятки очень правильных и крутых законов, которые скоро изменять нашу с вами жизнь: это законы и про детенизацию экономики, и про борьбу с контрабандой, и для закладки серьезного фундамента для экономического роста, и про частное государственное партнерство. Все эти законы очень скоро начнут реально влиять на нашу с вами жизнь. За это время (50 дней – ред.) мы много работали на то, чтобы серая экономика начала уменьшаться, чтобы контрабанды становилось меньше, а рейдерство отошло в историю, как явление", – подчеркнул глава правительства.

Гончарук пообещал, что дальше изменения в стране будут происходить еще быстрее.

Видео: facebook.com/PMHoncharuk

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября была представлена Программа деятельности Кабмина, которая позже была озвучена в парламенте. Правительство намерено в течение пяти лет завершить создание свободной от коррупции Государственной таможенной службы и назначить не менее 50% новых людей на должности руководителей отдельных структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов.

На днях Кабмин назначил нового главу НАПК. Теперь Национальным агентством по предотвращению коррупции будет руководить Наталью Новак.

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