Гончарук назвал кандидата на пост министра оккупированных территорий

Алексей Резников. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено, а министром временно оккупированных территорий будет назначен представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников.

"Мы приняли решение о разделение Министерства ветеранов и оккупированных территорий, таким образом, будет отдельное министерство. Мы предложили эту должность известному юристу Алексею Резнику", – сказал Гончарук в эфире украинского телеканала в воскресенье вечером.

Премьер подчеркнул, что не исключает, что такие решения будут реализованы уже в ближайшее время.

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"Я внесу, а парламент поддержит это кадровое назначение", - добавил он.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил, что в соответствии с заданием главы государства было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", – сказал премьер на совещании, сообщает пресс-служба президента.

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