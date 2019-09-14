Гончарук назвал лучший ответ Украины на агрессию России

Россия - это наш сосед, и нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной дальше

Алексей Гончарук. Фото: yes-ukraine.org

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что успешная Украина станет асимметричным ответом России на ее агрессию. Об этом премьер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Для меня лично Россия как государство – это агрессор. То есть здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились, но это никак не отменяет того, что Россия – это наш сосед, и просто нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной дальше", – сказал Гончарук.

По его словам, Кабмин намерен быть очень прагматичным.

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"Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору – это наш собственный успех, и нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы как правительство точно будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это наш асимметричный ответ любой агрессии сейчас", – отметил Гончарук.

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Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробнее, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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