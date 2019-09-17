Гончарук о поджоге дома Гонтаревой: Это вредит имиджу страны

Глава правительства дал понять, что правила и закон в Украине равны для всех

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук осудил действия злоумышленников, которые подожгли дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой под Киевом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он потребовал от правоохранителей быстрого расследования дела.

"Решительно осуждаю действия злоумышленников, которые ночью подожгли здание бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Подобные случаи являются демонстрацией откровенного давления. Более того, расцениваю это и как причинение умышленного вреда имиджу нашей страны. Сейчас открыто уголовное производство … ожидаю от правоохранителей ответственного и быстрого расследования этого дела. Правила и закон равны для всех. Без исключения", – написал Гончарук.

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Как сообщали новости "Сегодня", происшествие случилось в ночь с 16 на 17 сентября в селе Гореничи. На камерах видеонаблюдения удалось увидеть, как неизвестный перелез через забор на территорию участка. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). В полиции отмечают, что причиной пожара могла стать светошумовая шашка или горючая смесь, от которой деревянное здание быстро охватило пламя. Были опубликованы фото дома Гонтаревой после пожара.

В то же время ЕС и США осудили такие действия в отношении экс-госслужащего и призвали власти Украины и правоохранителей срочно разобраться в данной ситуации и наказать виновных. В Украине тоже жестко отреагировали на инцидент. Так, например, глава МВД Арсен Аваков заявил, что тот, кто заказал и исполнил это преступление, – враг, который вредит своему государству. Он пообещал быстро расследовать дело.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома Гонтаревой. Он считает, что бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными в Украине, несмотря на политические взгляды.

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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