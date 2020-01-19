Гончарук о прослушке: Я считаю, что это преступление

Премьер выразил уверенность, что спецслужбы разберутся, кто именно делал записи

Видео: Украина 24

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "преступлением" прослушивание высших должностных лиц страны. Об этом он сказал 19 января в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", комментируя историю с аудиозаписями якобы его разговоров.

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы на протяжении четырех месяцев (уже немного больше) делаем много тех вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам, и, очевидно, наживаем много врагов себе", – отметил он.

Гончарук выразил уверенность, что спецслужбы разберутся, кто именно делал записи.

"Фактически я считаю, что это преступление. Я считаю, что то, что было сделано, недопустимо. Это в том числе и угроза национальной безопасности по целому ряду соображений. Но главная моя идея, главное мое сообщение состоит в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией", – заявил глава правительства.

Напомним, президент Зеленский дал поручение правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к "слитым" в СМИ аудиозаписям со встреч премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

Как известно, в СМИ слили разговоры с правительственных встреч, на которых обсуждалась экономическая ситуация и коммуникация с президентом.

Позже премьер-министр Гончарук заявил о сложении полномочий по собственному желанию.

Более подробно об этом читайте в специальной хронике "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов".

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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