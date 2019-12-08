Гончарук: Переговоры Зеленского будут очень сложными

Премьер отметил, что сам факт этой встречи - уже непростое достижение

Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому перед его поездкой в Париж на "нормандскую встречу". Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что 9 декабря в Париже глава государства будет добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине.

"Сам факт этой встречи – уже непростое достижение. Переговоры очень сложные. Украина хочет мира на своей земле именно на своих условиях. В основе – суверенитет Украины, полный контроль над границей и выборы по украинскому законодательству только после полной деоккупации. Прекращению огня, деоккупация, возвращение людей и территорий – именно таким мы видим наступление мира в Украине. Поддержим нашего президента. Продемонстрируйте свое единство всем странам-участницам "Нормандской четверки" и всему миру", – написал Гончарук.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михеил Саакашвили в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" призвал политиков поддержать Зеленского перед "нормандской встречей".

Видео: Сегодня

Кроме того, президента Украины поддержали уже экс-премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

В свою очередь Владимир Зеленский заявлял, что на "нормандской встрече", в частности и с Путиным, хочет увидеть понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту войну. Также президент рассказал, как видит общение с мировыми лидерами в "нормандском формате".

Смотрите полное выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера":

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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