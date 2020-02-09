Гончарук пообещал очистить лесную отрасль от коррупционеров

Подтвердились жалобы на двух чиновников в Закарпатской и Харьковской областях, отметил премьер-министр

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Правительство Украины уволило двух директоров областных лесхозов – на Закарпатье и в Харьковской области. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее пообещал, что расхищение украинского леса уйдет в прошлое, в своем Telegram-канале в субботу, 8 февраля.

По его словам, сейчас в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности, а самое главное – начался процесс очищение отрасли от коррупционеров, который будет доведен до конца.

"Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга – многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей", – сообщил Гончарук.

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Также он сообщил об увольнении директора ГП Гутянское лесное хозяйство Виктора Сысы, результаты проверки деятельности которого оказались "впечатляющими".

"Объемы незаконных рубок на предприятии оценен в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия – 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупка транспортных средств без согласования с Гослесагентством. Всю эту информацию передали в правоохранительные органы. Теперь они должны провести полноценное расследование, а виновные – понести ответственность", – заявил Гончарук.

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Ранее мы писали, что вечером 30 октября 2019 года Сысу задержали при попытке дачи денег. По информации НАБУ, задержанный предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажи лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.

Позже стало известно, что он вышел из СИЗО после внесения залога в размере пять миллионов гривен. Теперь Сыса должен прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; без разрешения детектива не покидать населенный пункт, в котором проживает; сообщать детективу о смене места жительства; не общаться со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

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