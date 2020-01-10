Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,8

Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине: названа дата

10 января, 22:51

Около 12% лесного фонда Украины находится в ведении органов местного самоуправления

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизированный учет древесины до 1 февраля 2020 года.

Об этом он сообщил после совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками.

"Дал поручение, чтоб 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизированный учет древесины: МВС, Гослесагентству и Госэкоинспекции – беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов – публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными пользователями лесов, которые не имеют собственника", – написал Гончарук в Telegram-канале.

Реклама

По словам Гончарука, около 12% лесного фонда Украины находится под веданием органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного оборота подключены 69.

7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а, значит, не охраняются и не учтены.

В тренде
Украинцы хотят "Батьку": эксперт объяснила, превратится ли Зеленский в диктатора Лукашенко
Лукашенко и Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Напомним, что в Житомирской области "накрыли" масштабную схему хищения леса. Бизнесмены заработали на экспорте ​​древесного угля около 14 миллионов гривен.

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которого предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

лес Украина учет Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кабмине раскрыли зарплату министра Дубилета: названа сумма
В Кабмине раскрыли зарплату министра Дубилета: названа суммаЭкономика
Трюдо заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета
Трюдо заявил, что украинский самолет сбила иранская ракетаПолитика
Зеленский обсудил с властями Швеции и Афганистана авиакатастрофу в Иране
Зеленский обсудил с властями Швеции и Афганистана авиакатастрофу в ИранеПолитика
Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования (фото, видео)
Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования (фото, видео)Политика
Новый глава ОБСЕ сделал заявление по конфликту на Донбассе
Новый глава ОБСЕ сделал заявление по конфликту на ДонбассеУкраина
Украинский самолет сбили двумя ракетами российского производства – CNN
Украинский самолет сбили двумя ракетами российского производства – CNNСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...