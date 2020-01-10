Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине: названа дата

Фото: facebook.com/pg/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизированный учет древесины до 1 февраля 2020 года.

Об этом он сообщил после совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками.

"Дал поручение, чтоб 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизированный учет древесины: МВС, Гослесагентству и Госэкоинспекции – беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов – публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными пользователями лесов, которые не имеют собственника", – написал Гончарук в Telegram-канале.

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По словам Гончарука, около 12% лесного фонда Украины находится под веданием органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного оборота подключены 69.

7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а, значит, не охраняются и не учтены.

Напомним, что в Житомирской области "накрыли" масштабную схему хищения леса. Бизнесмены заработали на экспорте ​​древесного угля около 14 миллионов гривен.

Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которого предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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