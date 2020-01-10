Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине: названа дата

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил запустить электронный централизированный учет древесины до 1 февраля 2020 года.
Об этом он сообщил после совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками.
"Дал поручение, чтоб 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизированный учет древесины: МВС, Гослесагентству и Госэкоинспекции – беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов – публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными пользователями лесов, которые не имеют собственника", – написал Гончарук в Telegram-канале.
По словам Гончарука, около 12% лесного фонда Украины находится под веданием органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного оборота подключены 69.
7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а, значит, не охраняются и не учтены.
Напомним, что в Житомирской области "накрыли" масштабную схему хищения леса. Бизнесмены заработали на экспорте древесного угля около 14 миллионов гривен.
Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которого предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.
Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
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