Гончарук представил кандидатов в новые министры

Из предыдущего Кабмина среди кандидатов остались только двое

/ Фото: AFP

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил свою возможную будущую команду – кандидатов в Кабинет министров.

Об этом стало известно во время первого заседания новой Верховной Рады.

Гончарук озвучил возможный будущий состав нового Кабинета министров:

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Дмитрий Кулеба — вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров — вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов — министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова — министр финансов Украины;

Алексей Оржель — министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий — министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак — министр развития громад и территорий;

Анна Новосад — министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая — министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский — министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская — министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков — министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда — министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет — министр Кабинета Министров Украины;

Денис Малюська — министр юстиции.

Сейчас депутаты обсуждают кандидатуры. Напомним, что в Верховной Раде сформированы пять фракций и одна депутатская группа. Фракция "Слуга народа" – 254 нардепа. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 44. "Европейская солидарность" – 27. "Батькивщина" – 25. "Голос" – 17. В группу "За будущее" вошли 23 нардепа.

Права коалиции в Верховной Раде получила фракция "Слуга народа". Это первый случай в истории независимой Украины, когда коалицию формирует одна фракция. Коалиция предлагает президенту кандидатуру премьер-министра и кандидатуры состава правительства.

Президент Владимир Зеленский предлагает сократить численность нардепов в парламенте, а также закрепить пропорциональную систему выборов. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию зарегистрирован под номером 1017. Он определен как неотложный.

Алексей Гончарук назначен на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения на должность главы правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Законопроект об импичменте президента (№1012) президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады. Он внесен как неотложный.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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