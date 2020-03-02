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Гончарук прокомментировал встречу в ресторане с Ермаком

2 марта, 12:13

Сергей Мартынец

Премьер рассказал, о чем говорил с правой рукой Зеленского

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ничего важного во встрече с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком не было. Об этом он сказал на брифинге, онлайн которого вел сайт "Сегодня".

"Я каждый день с кем-то встречаюсь, с кем-то разговариваю, иногда даже, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мыслями относительно того, что происходит, обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что я мог бы отдельно комментировать, не было", – сказал Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", в воскресенье вечером, 1 марта, Гончарука и Ермака заметили в ресторане. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер, который стал свидетелем встречи, и опубликовал соответствующее фото.

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В последнее время ходит много разговоров о серьезных переменах в верхних эшелонах власти – от смены некоторых министров до увольнения премьера Гончарука. Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Позже Рада объявила повестку дня внеочередной сессии.

В то же время спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что никаких заявлений об отставке главы правительства Алексея Гончарука в Верховую Раду не поступало. В свою очередь сам Гончарук объяснил, что не писал никаких заявлений на отставку и этот вопрос будет обсуждаться с президентом и парламентом.

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отставка встреча Андрей Ермак Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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