Гончарук рассказал, чего ожидает от саммита в "нормандском формате"

Главное задание, которое ставит перед собой президент, - это чтобы перестали погибать люди, - сказал Гончарук

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что первоочередной задачей саммита в "нормандском формате" (лидеры Украины, Германии, Франции и РФ — Ред.) в Париже является достижение договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

"Мы ожидаем, что "нормандский формат" создаст условия для прекращения огня на Донбассе… Главное задание, которое ставит перед собой президент, – это чтобы перестали погибать люди", – сказал Гончарук.

При этом глава правительства предположил, что разговор может быть "значительно шире, чем просто прекращение огня", однако отметил, что не хотел бы забегать наперед и "что-то придумывать, фантазировать о сценариях".

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"У меня нет никаких сомнений в том, что украинский президент будет защищать национальные интересы", – подчеркнул Гончарук.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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