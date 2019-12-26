Гончарук рассказал, куда жаловаться на возобновление работы нелегальных игорных заведений

«За один день мы закрыли более 5300 нелегальных игровых залов по всей Украине», - рассказал Гончарук

/ Фото: Pixabay

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что правительство продолжает бороться с теневыми рынками, в частности, с нелегальным игорным бизнесом.

Об этом он сказал в Telegram-канале.

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"За один день мы закрыли более 5300 нелегальных игровых залов по всей Украине", – добавил он.

"Однако если вы стали свидетелями того, как некоторые игровые залы возобновили свою работу — прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, выбрав категорию # 5", – пояснил Гончарук.

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Он отметил, что правительство будет реагировать оперативно.

Идею вывести игорный бизнес из тени в свое время озвучил президент Владимир Зеленский; соответствующий закон он поручил принять до конца года. Президент отмечал, что цель легализации – убрать "игорную историю" с улиц, чтобы простые украинцы не теряли последние деньги. Лицензии на ведение такого бизнеса должны быть дорогими, что поможет пополнить казну.

После того как Рада отправила законопроект о легализации игорного бизнеса на доработку, президент поставил задачу немедленно прекратить работу нелегальных заведений, сообщают источники. При этом действия властей вызвали настоящую панику на теневом игорном рынке.

20 декабря начались "облавы" на нелегальные "казино". Правительство запретило деятельность заведений с игровыми автоматами под вывеской государственных лотерей.

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