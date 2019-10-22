Гончарук с премьером Польши договорились решить важную для Украины проблему

Польский премьер-министр также пообещал поддержку Украине в проведении реформ

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Глава украинского правительства Алексей Гончарук провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Среди главных тем был вопрос международных грузовых автомобильных перевозок, сообщает пресс-служба Кабмина.

Первым делом украинский премьер поздравил своего коллегу с победой его партии на выборах в Польше, на что Моравецкий поздравил Гончарука с назначением на пост премьера.

Матеуш Моравецкий. Фото: facebook.com/kancelaria.premiera

В ходе беседы премьер-министры обсудили тему международных перевозок и согласовали, что решение этой проблемы в конце октября будут искать министры инфраструктуры обоих государств во время встречи украинско-польской смешанной комиссии.

"Недостаток разрешений со стороны Республики Польша на осуществление Украиной международных грузовых автомобильных перевозок создает проблемы для тысяч украинцев, а также является фактором искусственного ограничения развития двусторонних торговых отношений", – сказал Гончарук.

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Также глава украинского правительства попросил Моравецкого как можно скорее назначить председателя польской части украинско-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Также Гончарук озвучил главные приоритеты для Украины: сохранение и усиление европейской и евроатлантической интеграции, обеспечение верховенства права и проведение судебной реформы, искоренение коррупции, рост экономики. Последний пункт включает открытие прозрачного и сбалансированного рынка земли, приватизации и сотрудничество с МВФ.

В свою очередь премьер-министр Польши пообещал и дальше содействовать Украине в реализации реформ.

В конце разговора Гончарук пригласил Моравецкого посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, во время сентябрьского визита в Варшаву президента Владимир Зеленский также заявлял, что договорился с польским руководством решить проблему грузоперевозок через украинско-польскую границу.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина увеличила возможности для импорта газа из Польши. Газопровод-перемычку завершили строить на компрессорной станции "Комарно". Теперь проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

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