Гончарук сделал две грубые ошибки: эксперт об отставке премьера

Премьер мог доказать свою лояльность президенту, не вынося ее на публику, считает Владимир Фесенко

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Реклама

Премьер-министр Алексей Гончарук, подав заявление о своей отставке , сделал сразу несколько крайне серьезных ошибок, которые президент Владимир Зеленский может и не простить главе правительства.

Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"То, что это заявление публично обращено к президенту – грубейшая ошибка. Гончарук ведь мог не оглашать заявление. Передать президенту, продемонстрировав свою лояльность, но не оглашать. Понятно, что он, наверное, хотел сделать как лучше. Смысл-то заявления – усилить свои позиции, получить публичную поддержку президента. Но эффект может быть прямо противоположенным. Мы не знаем, как отреагирует Зеленский. В этой связи есть риск для Гончарука, что президент может поступить, как в случае с [секретарем CНБО Александром] Данилюком. И Гончаруку скажут: "Ок! Не хочешь?! Уходи!" – говорит политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заявление Гончарука – никчемное: в "Слуге народа" резко отреагировали на решение премьера

По словам эксперта, тогда будет решать Верховная Рада.

"Но если станет понятно, что президент поддерживает отставку, ее вероятность очень высока", – отметил эксперт.

Еще одной ошибкой Гончарука является время, когда он сделал публичный шаг с отставкой.

"На следующей неделе президент летит в Давос на экономический форум. Не знаю, собирался ли Гончарук ехать, но по идее должен был. Но заявление об отставке накануне Давосского форума, это ослабление позиций президента. Это еще одна грубейшая ошибка Гончарука. Так нельзя было делать! Поэтому, на мой взгляд, политическая неопытность Гончарука сыграла с ним очень злую шутку. Он совершил целый ряд грубейших ошибок", – сказал Владимир Фесенко.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперт назвал две версии, почему Гончарук публично подал в отставку .

Напомним, Алексей Гончарук выступил в Раде и заявил, что на правительство ведется большое число информационных атак.

Сайт "Сегодня" следит за развитием темы, больше читайте в спецтеме: "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама