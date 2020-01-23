Гончарук успокоил международных партнеров: "Правительство никуда не уходит"

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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После того, как недавно премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку, сегодня, 23 января, на Экономическом форуме в Давосе он четко заявил, что не намерен никуда уходить и не будет никаких массовых отставок в правительстве.

Он заверил, что внутри правительства сложились отличные отношения и он лично не планирует уходить со своей должности.

"Я не хочу распространять слухи – правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать, мы не планируем никакие отставки. Это слухи. Вокруг правительства сейчас идет много провокаций, манипуляций "сливов", грязной игры, которую себе позволяют группы влияния, которым очень некомфортно работать в стране с честным правительством. Мы будем оставаться настолько долго, насколько нам будет это позволять доверие внутри команды. Сейчас с доверием никаких проблем нет. Я не планирую никуда уходить, у нас отличные отношения в середине команды, с президентом. У нас прекрасное взаимодействие со всеми органами власти", – сказал Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на анонимном канале в YouTube появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Содержание беседы активно обсуждали СМИ. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике". Позже на телеканале "Украина 24" сам Гончарук назвал возможную прослушку преступлением и считает, что запись была смонтирована.

Позже и депутаты, и президент Украины обратились к правоохранителям расследовать этот инцидент с возможной прослушкой в кабинете высших органов власти.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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