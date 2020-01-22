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Гончарук в Давосе встретился с самым молодым премьером в мире (фото)

22 января, 17:05

На форуме встретились два самых молодых премьер-министра в мире

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук на форуме в Давосе встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Он призвал инвестировать в Украину. Об этом украинский премьер написал в Facebook.

"Двое самых молодых премьер-министра мира на одном фото", – написал Гончарук.

По его словам, встреча премьеров Украины и Финляндии оказалась первой за последние пять лет.

"Мы высоко ценим поддержку Финляндии во внедрении энергоэффективных решений в Украине. В частности, приветствую работу финско-украинского трастового фонда, который обеспечивает грантовое финансирование для стимулирования сотрудничества двух стран в сферах энергоэффективности и возобновляемой энергетики", – сказал глава правительства.

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Он сказал Марин, что сегодня Украина – один из крупнейших развивающихся рынков, и призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину.

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Скриншот

Кроме того, они обсудили вопросы усиления сотрудничества и в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине. Гончарук подчеркнуло, что реформирование школьного образования – одно из приоритетных направлений финской помощи Украине.

"Спасибо Финляндии за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и за неизменную позицию поддержки Финляндией санкций, наложенных на РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины", – добавил украинский премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел первую встречу в Давосе – он обсудил инвестиции в Украину с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

А тем временем экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, есть ли смысл политикам ехать на форум в Давос. Стоит отметить, что от Украины туда поехали несколько министров, а также планировали свои визиты боле двух десятков депутатов.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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Финляндия Давос всемирный экономический форум Алексей Гончарук Санна Марин

Источник: Сегодня

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