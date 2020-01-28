Гончарук вручил вице-президенту Европейской народной партии орден (фото)

Премьер-министр Алексей Гончарук в Брюсселе вручил вице-президенту Европейской народной партии Сандре Калниете орден княгини Ольги I степени, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Он поблагодарил европейского политика и ее партию за последовательную и надежную поддержку Украины в Европарламенте.

"Для меня честь – лично вручить высокую государственную награду в соответствии с указом президента. Спасибо Сандре Калниете и ЕНП за последовательную и надежную поддержку Украины в Европарламенте и противодействие российской агрессии. Украина ценит поддержку настоящих партнеров и друзей", – сказал Гончарук.

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Напомним, сегодня в Брюсселе стартовало Шестое заседание Совета ассоциации Украина – Европейский Союз. Украинские и европейские чиновники будут обсуждать ситуацию с безопасностью в Украине на фоне российской агрессии и имплементации Минских соглашений. Также будут говорить о ситуации в оккупированном Крыму. О чем еще Украина будет говорить на переговорах с ЕС.

А тем временем Гончарук уже озвучил амбициозную цель – через пять лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС. У Европы давно готовы планы по улучшению экологической обстановки, и Киев хочет синхронизироваться с ними.

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