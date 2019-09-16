Гончарук встретился с президентом Словакии: о чем говорили

Премьер рассказал о приоритетах Кабмина Украины и планах по реализации реформ в стране

Приоритетом Кабинета министров Украины на предстоящие несколько лет является создание конкуренции на рынке энергетики, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Как сообщает в понедельник вечером пресс-служба Кабмина, в этом контексте премьер отметил, что в Украине до сих пор существует постсоветское влияние на энергетику, которое необходимо минимизировать. "Будем рады, если частью этого и других украинских рынков будут и словацкие компании. Ведь Словакия – наш добрый сосед, с которой у нас есть общая история", – отметил Гончарук.

В свою очередь президент Словакии, которая находится в Киеве с официальным визитом, подчеркнула, что ее страна поддерживает Украину на международной арене.

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"Словакия поддерживает позицию, которую занимает Украина по "Северному потоку-2", Российской Федерации, а также намерения Украины относительно вступления в Европейский Союз и НАТО", – сказала Чапутова.

Премьер-министр Украины добавил, что сейчас возглавляемое им правительство начинает внедрение ряда важных реформ. "В планах Кабинета министров – восстановить инфраструктуру страны, реформировать железную дорогу и изменить правила использования внутренних рек. Последнее позволит полностью обновить систему перевозок внутри страны", – говорится в сообщении.

Гончарук добавил, что его команда планирует провести крупную реформу образования и науки, а также завершить реформу здравоохранения, которая была начата два года назад.

Кроме этого, информирует пресс-служба, в ходе общения особое внимание стороны уделили вопросу борьбы с контрабандой на украинско-словацкой границе.

"Наши страны имеют и общие сложности. Мы должны вместе побороть контрабанду. Для этого можем попытаться обсудить систему обмена информацией о перемещении таможенных товаров. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда поеду на границу Украины со Словакией, это не будет связано с борьбой с контрабандой", – сказал украинский премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", на совместной пресс-конференции Зеленский призвал Словакию надавить на Россию для освобождения Донбасса. Президент Украины отметил, что усмирение агрессора – это в интересах и самой Европы.

Президент Словакии Зузана Чапутова на встрече с главой украинского государства Владимиром Зеленским заявила о необходимости продления санкций против России.

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