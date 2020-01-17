Гончарук выполнил лишь 5% обещаний – директор портала "Слово и дело"

Но для четырех месяцев работы этот может быть неплохим показателем, отмечает Питенина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который сегодня подал в отставку, за время работы главой правительства выполнил только 5% своих обещаний. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила директор портала "Слово и дело" Екатерина Питенина.

"Мы же отслеживаем обещания. И мы спрашиваем сегодня у Алексея Гончарука, риторический ставим в воздухе вопрос: а кто будет выполнять Ваше 571 обещание? Потому что на сегодняшний день, по предварительным данным, Алексей Гончарук выполнил лишь 5% своих обещаний", – заявила она.

В то же время Питенина подчеркнула, что портал может дополнительно проверить данные о ходе выполнения премьером обещаний и "возможно, этот процент немного увеличится".

Портал "Слово и дело"

При этом она отметила, что за четыре месяца работы на должности премьера объем выполненных обещаний, возможно, и не является маленьким.

"Потому что, действительно, программа очень широкая, и, действительно, в программе было около 200 обещаний только программных. А программные обещания, разумеется, они закладываются на длительный период, члены правительства надеются всегда на пять лет работы", – объяснила Екатерина Потенина.

Директор портала подчеркнула, что по обещаниям министров также рано делать выводы.

"Мы за ними ежемесячно следили и показывали – вот, смотрите: столько-то обещаний выполнено, столько-то провалено. Каждый министр имеет и выполненные обещания, и проваленные, поэтому говорить однозначно, что члены Кабмина – плохие или хорошие, так мы тоже не можем", – подытожила Екатерина Питенина.

Напомним, днем ранее, на фоне сообщений о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Гончарук является лучшим главой правительства за всю историю Украины.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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