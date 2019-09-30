Гончарук заверил, что правительство не намерено повышать налоги

По его словам, государство должно создавать стимулы, чтобы люди не боялись вкладывать средства в свое дел

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что правительство не намерено повышать налоги.

"Мы не планируем как правительство повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", – сказал Гончарук в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, государство должно создавать стимулы, чтобы люди не боялись вкладывать средства в свое дело, чтобы потом его развивать.

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Напомним, что ранее правительство представило программу действий.

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Также на сайте появились стоящие перед каждым министром правительства задания.

Напомним, что ранее сообщалось, что специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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