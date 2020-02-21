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Гончарук заявил, что виновные в столкновениях в Новых Санжарах будут наказаны по всей строгости закона

21 февраля, 01:53

"Видеоматериалы, чтобы идентифицировать тех, кто выдал камни - достаточно», - заявил Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о дальнейших шагах после провокаций в Новых Санжарах местных жителей, которые мешали автобусам с эвакуированными людьми проехать на территорию медицинского центра.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

9 правоохранителей получили ранения, 5 из них – средней тяжести. В двух автобусах, которые везли людей, разбиты окна. Полиция уже возбудила уголовные производства.

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Видеоматериалов, чтобы идентифицировать тех, кто выдал камни – достаточно.

Все виновные будут наказаны по всей строгости закона.

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"В истории Украины такая спецоперация проходит впервые. И с самого начала это мероприятие было тщательно подготовлен. Министр здравоохранения будет находиться вместе с гражданами, чтобы собственным примером показать, что все нормально и оснований для паники нет", – резюмировал Гончарук.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай протесты эвакуация Новые Санжары ситуация стычки Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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