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Гончарук ждет от СБУ ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

4 сентября, 10:54

Глава правительства намерен защитить бизнес от произвола силовиков

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает от Службы безопасности Украины ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью, чтобы оградить бизнес от силовиков. Об этом он сказал на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве

Глава правительства ждет активизации действий по защитите бизнеса от произвола силовиков.

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"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум – на уровне тех практик, которые существуют сейчас. Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно оградить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", – заявил Гончарук.

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Как сообщали новости "Сегодня", 2 сентября Кабмин ликвидировал экономическое подразделение Нацполиции. По мнению Алексея Гончарука, эта структура фактически никогда не защищала бизнес. В свою очередь Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал данное решение правительства.

Ранее депутат партии "Слуга народа" Данил Гетманцев заявлял, что парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внесет законопроект о Службе финансовых расследований на рассмотрение Рады в числе первых документов. Проект соответствующего закона уже практически готов, однако вопрос подотчетности будущей службы все еще обсуждается. В свою очередь президент Украины поручил принять данный закон до 1 декабря 2019 года.

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бизнес СБУ Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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