Гонка или втягивание третьего игрока: к чему ведут испытания США и Россией "запрещенных" ракет

Испытание Соединенными Штатами запрещенной Договором о РСМД ракеты с дальностью полета более 500 км – это новый шаг в гонке вооружений между Вашингтоном и Москвой.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.
По его словам, это сигнал в адрес России, что у США тоже есть такие ракеты.
"Сейчас американцы демонстрируют россиянам, что они не сидят без дела и тоже проводят разработки, испытания, что они способны разрабатывать оружие, которое может перехватывать российские ракеты", – говорит Мусиенко.
В свою очередь, Россия поддерживает игру. Но, как считает эксперт, в ней все козыри – на руках США.
"Россия пытается проводить такую же политику, испытывает ракеты. Но последнее испытание "Буревестника" закончилось тем, что ракета взорвалась. России, по сути, противопоставить нечего, но она не будет сворачивать ракетную программу. Даже при том, что ресурсы и программы двух стран не являются соотносительными. Сейчас ситуация больше играет на руку США. Чисто географически разместить свои системы ПРО больше возможностей у американцев. Они это могут сделать в Польше, в Румынии, в Южной Корее, Японии. А у России таких возможностей нет", – продолжает эксперт.
В ближайшем будущем стоит ждать продолжения гонки вооружений, прогнозирует Мусиенко.
"В ближайшее время нас ждет гонка вооружений и презентация новых ракет. Сейчас Россия и США не ограничены действием договора, поэтому могут проводить определенные испытания", – считает военный эксперт.
По его словам, возможен и другой вариант: заключение нового договора. Но США согласятся на это при одном условии.
"Сценарий заключения нового договора возможен, если за стол переговоров удастся усадить Китай. Для американцев Китай опасен. Американцы хотят втянуть в новое соглашение и Китай. Если это удастся, то это возможно. Однако Китай пока не готов. Думаю, преждевременно говорить, что заключение нового соглашения состоится в ближайшее время", – подводит итог Мусиенко.
Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.
Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.
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