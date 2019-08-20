Гонка или втягивание третьего игрока: к чему ведут испытания США и Россией "запрещенных" ракет

Эксперт рассказал о том, кто владеет "козырями" в гонке вооружений между США и Россией

/ Фото: Минобороны РФ

Испытание Соединенными Штатами запрещенной Договором о РСМД ракеты с дальностью полета более 500 км – это новый шаг в гонке вооружений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, это сигнал в адрес России, что у США тоже есть такие ракеты.

"Сейчас американцы демонстрируют россиянам, что они не сидят без дела и тоже проводят разработки, испытания, что они способны разрабатывать оружие, которое может перехватывать российские ракеты", – говорит Мусиенко.

В свою очередь, Россия поддерживает игру. Но, как считает эксперт, в ней все козыри – на руках США.

"Россия пытается проводить такую же ​​политику, испытывает ракеты. Но последнее испытание "Буревестника" закончилось тем, что ракета взорвалась. России, по сути, противопоставить нечего, но она не будет сворачивать ракетную программу. Даже при том, что ресурсы и программы двух стран не являются соотносительными. Сейчас ситуация больше играет на руку США. Чисто географически разместить свои системы ПРО больше возможностей у американцев. Они это могут сделать в Польше, в Румынии, в Южной Корее, Японии. А у России таких возможностей нет", – продолжает эксперт.

В ближайшем будущем стоит ждать продолжения гонки вооружений, прогнозирует Мусиенко.

"В ближайшее время нас ждет гонка вооружений и презентация новых ракет. Сейчас Россия и США не ограничены действием договора, поэтому могут проводить определенные испытания", – считает военный эксперт.

По его словам, возможен и другой вариант: заключение нового договора. Но США согласятся на это при одном условии.

"Сценарий заключения нового договора возможен, если за стол переговоров удастся усадить Китай. Для американцев Китай опасен. Американцы хотят втянуть в новое соглашение и Китай. Если это удастся, то это возможно. Однако Китай пока не готов. Думаю, преждевременно говорить, что заключение нового соглашения состоится в ближайшее время", – подводит итог Мусиенко.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

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