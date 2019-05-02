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Горбачев об отношениях США и России: Нет здравого смысла и есть угрозы войны

2 мая, 02:38

Политик призвал руководство сильнейших ядерных держав заново предотвратить новую гонку вооружений

Фото: AFP

Угроза ядерной войны, о чем говорят на Западе, сегодня существует реально. Об этом первый президент СССР Михаил Горбачев написал в своей статье для издания Wall Street Journal, отметив, что отношения между Москвой и Вашингтоном снова заходят в тупик, что ведет к новой гонке вооружений, в том числе ядерного.

Горбачев призвал лидеров США и России остановиться и одуматься, поскольку сложившаяся ситуация может привести к военному конфликту или применению ядерного оружия.

"Необходимо возобновить стратегическое взаимодействие между США и Россией, выделить во всем комплексе российско-американской повестки вопросы предотвращения новой гонки вооружений и дальнейшего сокращения ядерного оружия. Победил не здравый смысл, а военно-промышленный, военно-силовой комплекс", — написал он.

Политик раскритиковал концепцию "ядерного сдерживания" и заявил, что такая тактика держит мир под постоянной угрозой. Он высказал опасения, что ядерное оружие может сработать случайно из-за технического сбоя или попасть в руки террористов.

Горбачев подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны обсудить не только конкретные вопросы, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но и глобальные — разоружение стран и отказ от использования ядерного оружия по всему миру.

Ранее заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер отмечала, что НАТО не намерено вступать в гонку вооружений из-за ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). 

Но возобновления гонки вооружений не будет, несмотря на то, что США планируют уже в этом году испытывать запрещенные Договором о РСМД ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 000 километров. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Стариков.

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Тег США, горбачев, ситуация, РСМД, гонка вооружений, ДРСМД

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