Горбатюк о расследовании первых убийств на Майдане: Конкретное лицо не установлено

Горбатюк надеется, что это преступление будет рано или поздно раскрыто

На начальном этапе расследования убийств участников Евромайдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника были получены результаты экспертиз, свидетельствующие о том, что в активистов стреляли с расстояния трех метров.

Об этом заявил Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 – 2019), в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", где 21 февраля выясняли, почему украинцы так боятся вируса, и как движется расследование убийств во время Революции Достоинства.

По словам Горбатюка, позже были сделаны дополнительные экспертизы, результаты которых отличались.

"Тогда были получены результаты экспертизы о том, что выстрел был якобы совершен с расстояния до 3 метров. Это длительное время влияло на расследование. Мы не могли понять, почему следствие не двигается. Потому что возле этих лиц не было на расстоянии 3 метров людей с оружием... Не было обнаружено признаков близкого выстрела до 3 метров. Стреляли с расстояния около 30 метров", – заявил он. В тренде Минские договоренности себя исчерпали: Киев готовит новое соглашение по Донбассу

Также, по словам Горбатюка, результаты следственных экспериментов указывают, что выстрелы были сделаны со стороны места, где находилось подразделение "Беркута" одной из областей.

"На сегодня конкретное лицо, которое совершило это преступление, не установлено...Когда я работал, мы надеялись, и сейчас я все-таки надеюсь, что это преступление будет рано или поздно раскрыто", – подытожил Горбатюк.

Отметим, 18-20 февраля украинцы вспоминали события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. В прокуратуре ранее называли число приговоров по событиям на Майдане.

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