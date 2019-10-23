Горбатюк о своем увольнении из Генпрокуратуры: "Неудобен"

/ Фото: Сегодня

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Начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который ранее занимался расследованием преступлений против Майдана, связывает свое увольнение из ГПУ с тем, что был "неудобен".

"Буду оспаривать свое увольнение через суд, чтобы восстановиться. Увольнение связываю с тем, что неудобен", – заявил Горбатюк в комментарии сайту "Сегодня".

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, также уволен прокурор Алексей Донской, который вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана, – Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка из-за того, что следователи якобы подали заявления о согласии на переаттестацию в произвольной форме, поскольку не соглашались с новой формой.

Управление специальных расследований в составе Генпрокуратуры создавалось как единый центр по расследованию всех преступлений, совершенных в период протестных акций в Украине. Среди его основных задач – изучение обстоятельств узурпации власти и всего комплекса преступных действий, совершенных в период правления Януковича. Первоочередная задача деятельности управления – расследование массовых убийств участников мирных акций протеста 18-20 февраля 2014.

Напомним, ранее Сергей Горбатюк заявил, что с приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента Генпрокуратуры по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных ГБР, расследование дел Майдана в регионах заблокировано.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане Незалежности и в центре Киева погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

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