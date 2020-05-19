Гордон заявил, что интервью с Гиркиным сделал "в содружестве" с украинскими спецслужбами

По его словам, благодаря этому общению, Гиркин впервые дал показания

Журналист Дмитрий Гордон отреагировал на протесты под своим офисом в Киеве и реакцию соцсетей после интервью с террористом Игорем Гиркиным.

Заявление появилось на его YouTube-канале.

Журналист назвал протестующих невежественными людьми, а также заявил, что интервью с Гиркиным, а также ранее с экс-"прокурором" аннексированного Крыма Натальей Поклонской были записаны "в содружестве с украинскими спецслужбами".

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По его словам, благодаря этому общению эти люди якобы впервые дали показания. А флешка с записью общения с ними уже находиться в Гааге. По мнению журналиста, эти разговоры должны стать "одними из основных свидетельских показаний" на процессе Гаагского трибунала по делу "об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе".

"Я официально обращаюсь к ребятам, которые пришли под мой офис, разрисовали асфальт и вывески. У вас есть время до утра для того, чтобы всё стереть и исправить", – резюмировал Гордон.

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Заметим, что за несколько часом до заявления Гордона Служба безопасности Украины сообщила, что проведет проверку в связи с интервью, которое Дмитрий Гордон взял у Игоря Гиркина.

Об этом BBC News Украина заявили в пресс-центре украинского ведомства.

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"СБУ изучит ситуацию вокруг интервью с Гиркиным", – заметили в украинской спецслужбе.

Видео: Гордон

Напомним, что ранее соцсети бурно отреагировали на интервью Поклонской Гордону.

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