Горячий день в Раде: будут менять Конституцию и слушать послание Порошенко

Сегодня, 08:27

Парламентарии попробуют ограничить свою неприкосновенность и изменить названия двух областей Украины

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня, 20 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступит с ежегодным посланием к Верховной РадеРечь пойдет о достижениях за год, а также о новых ключевых задачах внешней и внутренней политики страны. В прошлом году Порошенко выступал в парламенте 7 сентября. Тогда его выступление в Раде длилось почти два часа.

Кроме того, депутаты попробуют внести изменения в Конституцию и закрепить в ней стремление Украины получить членство ЕС и НАТО. Порошенко ранее выразил уверенность, что Рада поддержит президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию. По словам главы государства, Украина бесповоротно встанет на европейский путь.

"Я убежден, что завтра ВР поддержит мои президентские конституционные изменения, где мы закрепим путь развития нашего государства, этот цивилизационный выбор, как европейский, так и евроатлантический. Мы закрепим его в нашей Конституции, начав этот процесс именно завтра", – заявил Порошенко.

Как мы писали, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституции по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях. Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками

Также Раде 20 сентября предложат рассмотреть ограничение депутатской неприкосновенности. 

Дополнительно парламентарии намерены сменить название двух областей в Украине.
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"Сегодня"

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