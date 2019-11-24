Госдеп США опубликовал документы о связях юриста Трампа с Помпео по Украине

В Америке продолжают расследование влияния администрации Трампа на дела в Украине

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Пока сенат добивается от Госдепа документов о контактах Байдена с Украиной, некоммерческая организация American Oversight подала иск по "украинскому делу". В итоге американское внешнеполитическое ведомство опубликовало около 100 страниц документов о связях адвоката президента США Дональда Трампа Рудди Джулиани с госсекретарем Майком Помпео по Украине.

Так, в документах идет речь об электронных письмах, которые подтверждают многочисленные контакты в марте 2019 года между Помпео и Джулиани, по крайней мере, одному из которых способствовала помощница Трампа Мадлен Вестерхаут.

Одно из таких свидетельств содержится в письме от 27 марта. Содержание письма показывает, что бывшая личная помощница Трампа Мадлен Вестерхаут помогла Джулиани связаться с Помпео после того, как команда Джулиани "пыталась, но не смогла сделать это по обычным каналам".

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"Мы видим, почему Майк Помпео отказался предоставлять эту информацию Конгрессу. Потому что это письменные доказательства того, что Джулиани обращался к госсекретарю, чтобы способствовать грязной кампании против посла США ( в Украине Мари Йованович – ред.)", – сказал исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Среди опубликованных документов также указывается письмо от 5 апреля в Госдеп от шести бывших послов США в Украине (включая Уильяма Тейлора), в котором выражается их обеспокоенность по поводу обвинений в адрес на тот момент действующего посла Мари Йованович. 12 апреля члены Палаты представителей Стени Гоер и Элиот Энгель прислали письмо Помпео, в котором также выразили обеспокоенность ситуацией с преследованием Йованович.

Как сообщали новости "Сегодня", президент США Дональд Трамп отозвал посла в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом стало известно после обнародования Белым домом стенограммы июльского телефонного разговора Трампа с президентм Владимиром Зеленским.

В конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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