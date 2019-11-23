Госдеп США почтил память жертв Голодомора

США в очередной раз показали свою поддержку демократической и успешной Украины

Во время Голодомора 1932-33 годов сталинскому режиму не удалось сломить дух украинского народа, и нынешняя агрессия России обречена на провал.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, обнародованном в Facebook на странице Посольства США в Украине.

"В ноябре этого года мы вспоминаем и чтим память миллионов украинцев, которые погибли 86 лет назад во время Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима", – подчеркнула пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагюс.

По ее словам, Советский Союз захватил украинские земли, урожай и совершил принудительную коллективизацию, что привело к масштабному голоду, смертям и чрезвычайным человеческим страданиям.

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"Хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких событий в ХХ веке, Советскому Союзу не удалось сломить дух украинского народа", – заявила Ортагюс.

По ее словам, сейчас Украина снова подверглась нападению.

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"Оккупация Крыма Россией и продолжение агрессии на востоке Украины привели к гибели около 13 тысяч человек. Даже теперь Москва пытается совершать манипуляции и разрушать стремление народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает стойкость украинцев и игнорирует их стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал", - сказано в заявлении.

Ортагюс подчеркнула, что в день, когда весь мир вспоминает невинных жертв Голодомора, США в очередной раз подтверждают свою поддержку демократической и успешной Украины, защищенной в пределах международно признанных границ, свободной в определении собственной воли.

Как известно, в Украине каждую четвертую субботу ноября чтят память жертв Голодоморов. В этом году эта печальная дата пришлась на 23 ноября.

В этот день украинские политики и чиновники призвали народ зажечь свечу памяти и почтить память жертв Голодоморов, погибших в результате геноцида советской власти.

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