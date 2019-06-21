Госдеп США признал торговлю людьми горячей проблемой для Украины
Американцы отметили, что агрессия РФ усугубила проблемы украинцев
Торговля людьми остается значительной проблемой для Украины и, несмотря активные усилия правительства, страна пока не соответствует минимальным стандартам преодоления этой проблемы, а агрессия России создала новые вызовы для Украины.
Об этом говорится в ежегодном отчете О торговле людьми, обнародованном Государственном департаментом США, сообщает "Голос Америки".
"Торговля людьми – пятно на человечестве. Мы осуждаем ее, потому что это – грубое нарушение неотъемлемых прав человека", – отметил госсекретарь Майк Помпео, представляя отчет за 2019 год.
В документе указано, что Украина не соответствует минимальным стандартам по борьбе с торговлей людьми, хотя и предпринимает значительные усилия в этой сфере. Среди таких усилий в Госдепе отметили увеличение финансирования на национальный план действий, расследование случаев принудительного труда, признания жертв и обучение ответственных чиновников, внесение изменений в Уголовный кодекс, которые привели обозначение торговли людьми в соответствие с требованиями Европейской конвенции.
Украина предусмотрела уголовную ответственность за торговлю людьми с целью предоставления секс-услуг и труда, а также подчеркивается прогресс в обучении судей, чиновников и защите жертв.
Среди факторов, усложняющих борьбу с торговлей людьми, указано то, что большинству осужденных за торговлю людьми удается избежать тюрьмы из-за мягких приговоров и возможной коррупции.
Особенно страдают от торговли людьми переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома на востоке Украины из-за российской агрессии. С территорий, подконтрольных России, поступают сообщения о похищениях женщин и девушек для секс- и трудового рабства в Украине и России.
По данным международных организаций, после начала конфликта демографические показатели жертв торговли людьми из Украины изменились. Жертвами чаще становятся жители городов, молодежь и мужчины.
Также есть неподтвержденные сообщения о том, что подконтрольные Россией силы используют детей в качестве солдат, информаторов и человеческого щита, однако количество таких сообщений уменьшилось в сравнении с периодом начала конфликта.
Ранее сообщалось, что от торговли людьми уже пострадало более 230 тыс. украинцев. Также эксперты рассказали, кто больше других рискует попасть в рабство.
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