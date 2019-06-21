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Госдеп США признал торговлю людьми горячей проблемой для Украины

21 июня, 09:54

Американцы отметили, что агрессия РФ усугубила проблемы украинцев

Фото: AFP

Торговля людьми остается значительной проблемой для Украины и, несмотря активные усилия правительства, страна пока не соответствует минимальным стандартам преодоления этой проблемы, а агрессия России создала новые вызовы для Украины.

Об этом говорится в ежегодном отчете О торговле людьми, обнародованном Государственном департаментом США, сообщает "Голос Америки".

"Торговля людьми – пятно на человечестве. Мы осуждаем ее, потому что это – грубое нарушение неотъемлемых прав человека", – отметил госсекретарь Майк Помпео, представляя отчет за 2019 год.

В документе указано, что Украина не соответствует минимальным стандартам по борьбе с торговлей людьми, хотя и предпринимает значительные усилия в этой сфере. Среди таких усилий в Госдепе отметили увеличение финансирования на национальный план действий, расследование случаев принудительного труда, признания жертв и обучение ответственных чиновников, внесение изменений в Уголовный кодекс, которые привели обозначение торговли людьми в соответствие с требованиями Европейской конвенции.

Украина предусмотрела уголовную ответственность за торговлю людьми с целью предоставления секс-услуг и труда, а также подчеркивается прогресс в обучении судей, чиновников и защите жертв.

Среди факторов, усложняющих борьбу с торговлей людьми, указано то, что большинству осужденных за торговлю людьми удается избежать тюрьмы из-за мягких приговоров и возможной коррупции.

Особенно страдают от торговли людьми переселенцы, которые были вынуждены покинуть свои дома на востоке Украины из-за российской агрессии. С территорий, подконтрольных России, поступают сообщения о похищениях женщин и девушек для секс- и трудового рабства в Украине и России.

По данным международных организаций, после начала конфликта демографические показатели жертв торговли людьми из Украины изменились. Жертвами чаще становятся жители городов, молодежь и мужчины.

Также есть неподтвержденные сообщения о том, что подконтрольные Россией силы используют детей в качестве солдат, информаторов и человеческого щита, однако количество таких сообщений уменьшилось в сравнении с периодом начала конфликта.

Ранее сообщалось, что от торговли людьми уже пострадало более 230 тыс. украинцев. Также эксперты рассказали, кто больше других рискует попасть в рабство.

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Тег Россия, США, торговля людьми, Госдеп США, Помпео

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