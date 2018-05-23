Госдеп США призвал Россию прекратить эскалацию ситуации на Донбассе

Сегодня, 01:39

Соединенные Штаты призывают Россию прекратить агрессию в Украине и выполнить свои обязательства

фото facebook.com/ukr.embassy.us
фото facebook.com/ukr.embassy.us

Государственный департамент США призвал Россию прекратить эскалацию ситуации на Донбассе.

Об этом в ходе пресс-брифинга заявила Представитель Госдепа США Хизер Нойерт в контексте увеличения количества обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донбассе на этой неделе.

"Кремль контролирует насилие в восточной Украине и при желании может прекратить его на следующий день. Россия заявляла, что защищает русскоязычное население, но, как много раз отмечал Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, пока нет более опасного места в мире для русскоязычных, чем восточная Украина ", – отметила Нойерт.

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Представительница Госдепа США также заявила: "Российские и украинские военные и гражданское население продолжают гибнуть в конфликте, искусственно созданном российскими властями и силами, которые российское правительство, вооружает, оснащает, учит и направляет. Именно Россия обеспечивает продолжение насилия в восточной Украине, посылая деньги, солдат и ресурсы в регион, тогда как в российской экономике продолжается стагнация ".

Поэтому, как отметила пресс-секретарь, Соединенные Штаты призывают Россию прекратить агрессию в Украине и выполнить свои обязательства в соответствии с подписанными ею Минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 595 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в ОБСЕ констатируют наибольшее обострение ситуации на Донбассе с начала этого года – наблюдателями зафиксировано 7 700 нарушений режима прекращения огня.
Россия, США, Донбасс, обязательства, эскалация, Госдеп США, Нойерт
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