Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости политики

Госдеп США создал сайт о противодействии российской агрессии в Украине

Сегодня, 20:11

На сайте собраны основные факты об оккупации Крыма и вторжении на Донбасс

Скриншот
Скриншот.
Госдеп США создал сайт о противодействии российской агрессии в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/18c/07d/5c718c07d7d73.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/18c/07d/5c718c07d7d73.png Политика На сайте собраны основные факты об оккупации Крыма и вторжении на Донбасс

Внешнеполитическим ведомством США – Государственным департаментом – в сети был создан интерактивный ресурс "Противодействие российской агрессии в Украине", на котором собраны основные факты об аннексии Крыма и вторжении россиян на восток Украины.

Так, на этом ресурсе собраны факты, фотоиллюстрации, видеофрагменты и интерактивные карты, которые отслеживают агрессию Кремля против Украины, начиная с Революции достоинства и до последних изменений в Крыму и оккупации на Донбассе.

"Военные действия стали причиной гибели 13 тысяч человек, возникновения 1,5 млн внутренне перемещенных лиц и необходимости оказания помощи и защиты более 3,4 млн человек", – говорится в сопроводительном тексте.

В свою очередь, украинское посольство в США приветствовало создание этого ресурса американцами.

"Государственный департамент США разработал интерактивный сайт "Countering Russia's Aggression in Ukraine", в котором собраны все события, связанные с пятью годами агрессии России в Украине и приведены четкие факты неоспоримой прямой причастности Российской Федерации к войне на Донбассе и ее действия во время оккупации Крыма", – заявили украинские дипломаты.

Также в посольстве подчеркнули, что ценят сотрудничество, солидарность и поддержку Государственного департамента США.

Напомним, осенью 2017 года в Украине вступили в силу новые языковые квоты для радио. Так, доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%, а не 25%. Кроме того, доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должен составить не менее 55% (ранее квота составляла 50%).

В начале октября 2018 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Все сферы жизнедеятельности страны могут обязать использовать исключительно украинский язык. Правда, интернет-СМИ будет легче – нужно лишь иметь украинскую версию сайта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, США, Крым, Донбасс, агрессия, Госдеп, аннексия

Вы сейчас просматриваете новость " Госдеп США создал сайт о противодействии российской агрессии в Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко рассказал о роли украинского языка в противостоянии агрессии России

21 февраля, 15:18

Сейчас в эфире украинских телеканалов и по радио доминирует украинский язык, отметил глава государства

Порошенко в ООН: Агрессия России унесла жизни 13 тысяч человек

20 февраля, 17:40

Кремлю показалось мало Крыма и Донбасса и он начал агрессию в Азовском и Черном морях

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Идеальный вес женщины (таблица)

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Кандидат в президенты Украины попала в ДТП

Трусливо промолчал: мужа Скабеевой поставили в ступор вопросом

Поцелуй матери убил ее новорожденную дочь (ФОТО)
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Сегодня, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Вчера, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Вчера, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице