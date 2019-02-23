Госдеп США создал сайт о противодействии российской агрессии в Украине

На сайте собраны основные факты об оккупации Крыма и вторжении на Донбасс

Скриншот.

Госдеп США создал сайт о противодействии российской агрессии в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/18c/07d/5c718c07d7d73.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/18c/07d/5c718c07d7d73.png 2019-02-23T20:11:02+02:00 Политика На сайте собраны основные факты об оккупации Крыма и вторжении на Донбасс

Внешнеполитическим ведомством США – Государственным департаментом – в сети был создан интерактивный ресурс "Противодействие российской агрессии в Украине", на котором собраны основные факты об аннексии Крыма и вторжении россиян на восток Украины.

Так, на этом ресурсе собраны факты, фотоиллюстрации, видеофрагменты и интерактивные карты, которые отслеживают агрессию Кремля против Украины, начиная с Революции достоинства и до последних изменений в Крыму и оккупации на Донбассе.

"Военные действия стали причиной гибели 13 тысяч человек, возникновения 1,5 млн внутренне перемещенных лиц и необходимости оказания помощи и защиты более 3,4 млн человек", – говорится в сопроводительном тексте.

В свою очередь, украинское посольство в США приветствовало создание этого ресурса американцами.

"Государственный департамент США разработал интерактивный сайт "Countering Russia's Aggression in Ukraine", в котором собраны все события, связанные с пятью годами агрессии России в Украине и приведены четкие факты неоспоримой прямой причастности Российской Федерации к войне на Донбассе и ее действия во время оккупации Крыма", – заявили украинские дипломаты.

Также в посольстве подчеркнули, что ценят сотрудничество, солидарность и поддержку Государственного департамента США.

Напомним, осенью 2017 года в Украине вступили в силу новые языковые квоты для радио. Так, доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%, а не 25%. Кроме того, доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должен составить не менее 55% (ранее квота составляла 50%).

В начале октября 2018 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Все сферы жизнедеятельности страны могут обязать использовать исключительно украинский язык. Правда, интернет-СМИ будет легче – нужно лишь иметь украинскую версию сайта.

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