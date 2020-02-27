Госдеп США выступил с заявлением по Крыму и обратился к России (видео)

За последние шесть лет Россия превратила Крым в массивную военную базу, отметила Морган Ортагус

Госдепартамент США требует от России прекратить оккупацию Крыма и четко заявляет, что это украинский полуостров, который оккупанты превратили в военную базу. С соответствующим заявлением выступила спикер американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, видео которого опубликовало посольство США в Twitter.

По ее словам, российская агрессия против Украины – это угроза всей мировой безопасности.

"Шесть лет назад Россия захватила, оккупировала и попыталась аннексировать Крымский полуостров, который принадлежит Украине. Сегодня оккупация Крыма Россией остается вызовом международному порядку. Последствия оккупации тянутся далеко за пределы границы Украины и ставят под угрозу нашу общую безопасность. Российская агрессия против одной из самых больших стран Европы является угрозой нашим стратегическим интересам относительно стабильности и процветания Европы. Это угроза экономическому, торговому и политическому сотрудничеству, которая увеличивается и развивается по обе стороны Атлантики", – сказала Ортагус.

Она отметила, что за последние шесть лет Россия превратила Крым в массивную военную базу, захватила важные прибережные энергетические объекты и препятствовала судоходству в украинские порты.

"Россия также навязала свою драконовскую правовую систему полуострову и развязала кампанию репрессий против любого, кто осмеливается высказываться против оккупации. США призывают Россию прекратить оккупацию Крыма. Крым – это Украина. Мы очередной раз заявляем про нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины наперекор российской агрессии", – добавила спикер Госдепа. В тренде "Шавка, пытающаяся гавкать на слона": Аваков жестко ответил Суркову

Видео: посольство США в Украине

Как сообщали новости "Сегодня", 26 февраля на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 президент Украины сделал одно важное заявление касательно оккупированного полуострова. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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