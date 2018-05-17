Госдума РФ потребовала от Киева освободить Вышинского

Государственная дума России требует от Киева немедленно освободить главного редактора информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого в Украине подозревают в госизмене. Об этом говорится в заявлении, принятом российскими депутатами в ходе пленарного заседания.

Как отмечается в заявлении, действия украинских спецслужб и правоохранителей, "противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова".

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.

Позже в крымской прокуратуре рассказали, на каких основаниях задержали главреда "РИА Новости Украина". Оказывается, у следствия есть доказательства существования заказных статей, оплаченных из России, а досудебное расследование длилось три месяца.

Сегодня суд рассмотрит меру пресечения для Вышинского.