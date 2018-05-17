Госдума РФ потребовала от Киева освободить Вышинского
Российские парламентарии утверждуют, что действия украинских правоохранителей якобы противоречат европейским ценностям
Государственная дума России требует от Киева немедленно освободить главного редактора информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого в Украине подозревают в госизмене. Об этом говорится в заявлении, принятом российскими депутатами в ходе пленарного заседания.
Как отмечается в заявлении, действия украинских спецслужб и правоохранителей, "противоречит базовым европейским ценностям, неотъемлемой частью которых являются свобода выражения мнения и свобода слова".
Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве.
Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.
Позже в крымской прокуратуре рассказали, на каких основаниях задержали главреда "РИА Новости Украина". Оказывается, у следствия есть доказательства существования заказных статей, оплаченных из России, а досудебное расследование длилось три месяца.
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