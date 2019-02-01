Госизмена Януковича: ГПУ не будет обжаловать приговор – Луценко
Генпрокуратура сосредоточится над следующим делом
Апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу за госизмену подаваться не будет, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой" в пятницу, 1 февраля.
"Я, как генпрокурор, посоветовавшись с прокурорами в этом производстве, принял решение не подавать апелляцию, а сосредоточиться над следующим делом, так как мы завершили досудебное расследование относительно виновных в расстрелах на Майдане", – сказал он.
Луценко напомнил, что обвинение требовало для Януковича 15 лет лишения свободы.
Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. В связи с этим он был приговорен к 13 годам лишения свободы.
В то же время судья оправдал экс-президента по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем тяжкие последствия.
Адвокаты Януковича заявили, что обжалуют приговор.
О том, как реагировали на решение суда украинцы, читайте в статье "Сегодня": Приговор Януковичу живо обсуждают в соцсетях.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Госизмена Януковича: ГПУ не будет обжаловать приговор – Луценко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Победа в ПАСЕ и 13 лет Януковичу за госизмену: ТОП-5 главных событий в жизни страны
Вот уже 26 кандидатов в президенты участвуют в предвыборной гонке-2019
Приговор Януковичу живо обсуждают в соцсетях
В сети шутят насчет "хорошего поведения" экс-президента в России