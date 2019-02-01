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Госизмена Януковича: ГПУ не будет обжаловать приговор – Луценко

Сегодня, 21:10

Генпрокуратура сосредоточится над следующим делом

Фото: Юрий Луценко / Facebook (архив)
Фото: Юрий Луценко / Facebook (архив).
Госизмена Януковича: ГПУ не будет обжаловать приговор – Луценко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/497/b7b/5c5497b7b146e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/497/b7b/5c5497b7b146e.jpg Политика Генпрокуратура сосредоточится над следующим делом

Апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу за госизмену подаваться не будет, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой" в пятницу, 1 февраля.

"Я, как генпрокурор, посоветовавшись с прокурорами в этом производстве, принял решение не подавать апелляцию, а сосредоточиться над следующим делом, так как мы завершили досудебное расследование относительно виновных в расстрелах на Майдане", – сказал он.

Луценко напомнил, что обвинение требовало для Януковича 15 лет лишения свободы.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева  признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. В связи с этим он был приговорен к 13 годам лишения свободы.

В то же время судья оправдал экс-президента по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем тяжкие последствия.

Адвокаты Януковича заявили, что обжалуют приговор.

О том, как реагировали на решение суда украинцы, читайте в статье "Сегодня": Приговор Януковичу живо обсуждают в соцсетях.

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Тег Янукович, Луценко, ГПУ, приговор, госизмена

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