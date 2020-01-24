Госсекретарь США летит в Украину: подробности визита

Двухдневная поездка Майка Помпео состоится уже на следующей неделе

Майк Помпео. Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину на следующей неделе. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Государственного департамента.

В Киев глава американской дипломатии прилетит 30 января прямиком из Лондона, где он встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и своим британским коллегой Домиником Раабом.

Во время двухдневного визита в Украину у него запланирован ряд встреч с высокопоставленными лицами: президентом Владимиром Зеленским, его украинским коллегой Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

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Помпео намеревается "обратить внимание на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", – отметили в Госдепе.

"Госсекретарь также посетит церемонию возложения венков в Михайловском соборе в память о погибших на Донбассе, встретится с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и бизнеса", – добавили в Госдепартаменте.

Визит Майка Помпео завершится 31 января. На следующий день начнется его визит в Беларусь.

Напомним, 1 января 2020 года стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

При этом 10 января президент Владимир Зеленский провел с ним телефонный разговор – политики обсудили авиакатастрофу лайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране.

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