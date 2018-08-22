Госсекретарь США обсудил с британским коллегой "опасные действия России"

Сегодня, 22:21

Стороны обсудили сохраняющуюся угрозу, которую представляет опасная и дестабилизирующая деятельность России

Майкл Ричард &quot;Майк&quot; Помпео. Фото: AFP
Майкл Ричард "Майк" Помпео. Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обсудили "опасные и дестабилизирующие" действия России. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

"Стороны обсудили сохраняющуюся угрозу, которую представляет опасная и дестабилизирующая деятельность России", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Помпео и Хант также обсудили враждебное поведение Ирана и разгром ИГ. При этом стороны обменялись мнениями по гуманитарной ситуацию в Йемене.

Напомним, во время телефонного разговора с Помпео президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Также шла речь об освобождении украинских заложников и политических заключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора Порошенко с Помпео подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующей безопасности вызовов в результате реализации проекта "Северный поток – 2".

Также Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой обсудил ряд важных вопросов. Собеседники ожидаемо обсудили ситуацию на Донбассе и общие усилия для имплементации Минских договоренностей, а также вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока – 2".
Россия, США, госсекретарь, помпео, Майк Помпео

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