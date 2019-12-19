Госсекретарь США Помпео посетит Украину с официальным визитом – американские СМИ

Ожидается, что госсекретарь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским

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Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео 3-4 января может посетить Украину с официальным визитом. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

"Визит Помпео запланирован с 3 по 4 января в Киев, по словам украинских чиновников. Ожидается, что госсекретарь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил один из украинских чиновников, отметив, что встречу активно поддерживает Белый дом", – пишет издание.

В Госдепартаменте эту информацию пока не подтверждают.

Ранее американские СМИ писали, что Администрация президента США Дональда Трампа намерена принять меры для стабилизации отношений США с Украиной на фоне скандала с импичментом, который сильно повредил связям между двумя странами.

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С этой целью, помощники президента Дональда Трампа рассматривают возможность назначения нового американского посла в Киеве.

По данным Politico, должность посла может занять глава немецкого фонда Маршалла США, генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон. Как сообщается, Трампу нравится кандидатура Дейтона, а сам генерал уже выражал готовность приступить к новой работе.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампав рамках процедуры импичмента.

Видео: Reuters

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента – Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

В конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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