Госслужба по делам ветеранов АТО стала министерством: все, что нужно знать

28 ноября Кабинет министров Украины во время заседания принял решение о создании нового госоргана – Министерства по делам ветеранов. Ведомство создано на базе Государственной службы по делам ветеранов, которое теперь подлежит расформированию. Почему пришлось закрывать прежнюю госструктуру, какие задачи стоит перед новым министерством и что известно о новом министре – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Неэффективная госслужба

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО (с ноября 2018-го – Государственная служба по делам ветеранов) была создана в 2014 году. В ее задачи входила реабилитация ветеранов, соцзащита, социальная адаптация, лечение, выделение жилья и так далее – вплоть до обмена пленными и поиска пропавших без вести.

Разговоры о создании министерства по делам ветеранов велись уже давно. О том, что БПП хочет создать новое министерство, еще 26 февраля этого года заявлял председатель фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов.

По его словам, на тот момент социальной защитой ветеранов занимались почти два десятка министерств и ведомств. Создание единого государственного органа позволит более рационально расходовать деньги, которые государство выделяет на поддержку ветеранов войны и участников АТО.

Недовольство работой Госслужбы высказывал также вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Нам необходимо не допустить создания Министерства в том статусе, который имеет Государственный комитет по делам ветеранов. Смена вывески малоэффективна, нам необходимо создать Министерство, чтобы завести в него функционал со всех ведомств", – заявил Розенко на пресс-конференции 24 апреля.

Розенко напомнил, что на сегодняшний день государство установило статусы и разовые выплаты участникам боевых действий.

"А картина взаимодействия государства с участниками боевых действий не идеальна", – подчеркнул вице-премьер.

Спустя 4 года после создания, 14 ноября 2018 года, структура была реорганизована Кабинетом министров в Государственную службу по делам ветеранов. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, реорганизация стала первым шагом на пути создания на базе Госслужбы профильного министерства.

Что известно о новом министре

21 июня стало известно, что министерство по делам ветеранов может возглавить Ирина Фриз. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Есть очень много кандидатур. Фракция сегодня провела консультации. Решила, что лучшая кандидатура из десятка предложенных – это Ирина Фриз. Это решение фракции. Мы за него проголосовали", – заявила Луценко.

Об Ирине Фриз известно немного: уроженка Евпатории, прошла карьерный путь от продавца до дипломированного искусствоведа. С мая 2003 по март 2005 года трудилась помощником на общественных началах тогда еще нардепа Петра Порошенко. А в ходе президентских выборов 2014 года возглавляла информационный департамент избирательного штаба будущего президента Украины.

Пройдя в Верховную Раду на парламентских выборах 2014 года стала председателем подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Также является координатором рабочей группы Украина — НАТО.

Цели и задачи Министерства по делам ветеранов новоназначенный министр изложила 28 ноября на своей страничке в Facebook.

"Во время заседания правительства я представила. Они будут заключаться в создании новой нормативной базы для деятельности министерства на следующее десятилетие. В частности, мы будем заниматься законодательной базой. Это касается закона о ветеранах и членов их семей, который позволит присваивать добробатам статус участника боевых действий. Также мы будем прикладывать все свои усилия для того, чтобы государство гарантировало обеспечение всех потребностей ветеранов. И чтобы была произведена верификация данных из разных реестров в Единый государственный реестр ветеранов", – написала Ирина Фриз.

Согласно распоряжению правительства, Министерство финансов должно разработать проекты изменений в госбюджеты на 2018 и 2019 года. В них необходимо предусмотреть финансирование по делам ветеранов.

Как сообщается на сайте министерства, после создания единого госреестра ветеранов в планах новосозданной структуры – создание онлайн-платформы, основанной на этом реестре. Проект получил название "Е-ветеран". Предполагается, что это будет мобильное приложение со специальными сервисами, которыми ветераны будут пользоваться в онлайн-режиме. У каждого участника боевых действий будет в ней свой онлайн-кабинет.

Любопытно, что задача по созданию единого государственного реестра ветеранов ставилась перед Государственной службой по делам ветеранов войны и участников АТО еще с самого ее основания 12 сентября 2014 года.

Министр социальной политики Людмила Денисова на брифинге для СМИ, который состоялся по этому поводу в Кабмине, называла создание Единого реестра участников АТО одной из главных задач на ближайшее время. По предварительным расчетам, в реестр должны были войти до 50 000 человек.

Что касается дальнейшей судьбы Госслужбы по делам ветеранов, то она будет со временем ликвидирована. Комиссию по ликвидации возглавил первый заместитель главы службы Игорь Мальцев.