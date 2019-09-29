Госзаказ – рудимент СССР: финансирование вузов в Украине хотят изменить

Министерство образования и науки готовит правки в ряд законов, а также Бюджетный кодекс

/ Фото: Pixabay

Систему государственного финансирования вузов в Украине ждут перемены, заявила министр образования и науки Анна Новосад, которая ранее предложила убрать из учебников информацию о дружбе с Россией.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы хотим, чтобы средства шли в лучшие университеты. Государственный заказ – это тот рудимент, который нам остался после советской плановой экономики", – сказала глава МОН на открытии научно-популярной инициативы "Научные пикники".

Необходимость реформирования системы высшего образования в стране Новосад аргументирует тем, что в настоящее время государство не может планировать, сколько и каких направлений понадобится специалистов через 5-6 лет.

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"Поэтому мы хотим перейти к другому финансированию, которое будет основано на принципе так называемых показателей качества. Мы хотим весь тот объем средств, которые есть, направить на лучшие университеты по определенным критериям", – объяснила министр.

Одним из таких критериев она называет трудоустройство выпускников – учебные заведения, которые этому способствуют, получат больше денег.

Помимо того, несмотря на возможность срыва повышения зарплат педагогов, планируется изменение системы оплаты труда преподавателей вузов.

"Мы хотим сделать так, чтобы университеты, имея свои средства, были автономными в том, как они вознаграждают своих преподавателей, и имели возможность вознаграждать лучших", – утверждает Анна Новосад.

Глава Минобразования считает, что существующая на данный момент система "уравниловки" не дает преподавателю возможности отчислять или ставить отрицательные оценки неуспешным студентам.

"Мы хотим сделать, чтобы лучшие преподаватели получали лучшую заработную плату", – уверяет чиновница.

Новосад добавила, что ее министерство готовит ряд правок в законы о высшем образовании, о государственном заказе, а также другие законодательные акты и Бюджетный кодекс, которые увидят свет до конца года.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме.

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