Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,68

Готов лично прочитать стенограмму разговора с Зеленским – Трамп

1 ноября, 11:26

Американский президент хочет выступить перед американцами в формате "беседы у камина"

/ Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп готов лично выступить перед согражданами, обычными жителями США, с текстом стенограммы его июльского телефонного звонка украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью изданию Washington Examiner.

Читайте также: Трамп, Зеленский и импичмент: чем закончится острый политический кризис в США

Реклама

"Однажды я собираюсь сесть и, возможно, в формате беседы у камина в прямом эфире зачитать стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать", – заявил Трамп.

Как объяснил президент США, он хочет, чтобы американские граждане могли понять его точку зрения, назвав беседу с Зеленским "хорошим телефонным разговором".

В тренде
Слезы в Раде: депутат от "Слуги народа" расплакалась во время заседания

Кроме того, в интервью Трамп подчеркнул, что не собирается сотрудничать с членами Демократической партии в Палате представителей США в расследовании в рамках дела об импичменте.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В ответ на это республиканцы американского Сената внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса резолюцию с осуждением расследования в рамках процедуры импичмента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

импичмент стенограмма американцы Владимир Зеленский Дональд Трамп

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Украина – НАТО: визит Столтенберга в Киев, все подробности и видео
Украина – НАТО: визит Столтенберга в Киев, все подробности и видеоПолитика
Появилась новая переписка Яременко с 20-летней девушкой
Появилась новая переписка Яременко с 20-летней девушкойПолитика
Первая потасовка депутатов в Раде нового созыва: появилось видео
Первая потасовка депутатов в Раде нового созыва: появилось видеоПолитика
В Харьковской области глава лесхоза, которому звонил Зеленский, попался на взятке
В Харьковской области глава лесхоза, которому звонил Зеленский, попался на взяткеХарьков
Кабмин решил уволить тысячи сотрудников РГА
Кабмин решил уволить тысячи сотрудников РГАПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...