Готов лично прочитать стенограмму разговора с Зеленским – Трамп

Американский президент хочет выступить перед американцами в формате "беседы у камина"

/ Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп готов лично выступить перед согражданами, обычными жителями США, с текстом стенограммы его июльского телефонного звонка украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью изданию Washington Examiner.

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"Однажды я собираюсь сесть и, возможно, в формате беседы у камина в прямом эфире зачитать стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать", – заявил Трамп.

Как объяснил президент США, он хочет, чтобы американские граждане могли понять его точку зрения, назвав беседу с Зеленским "хорошим телефонным разговором".

Кроме того, в интервью Трамп подчеркнул, что не собирается сотрудничать с членами Демократической партии в Палате представителей США в расследовании в рамках дела об импичменте.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В ответ на это республиканцы американского Сената внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса резолюцию с осуждением расследования в рамках процедуры импичмента.

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