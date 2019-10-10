Готов удовлетворить: Зеленский объяснил, зачем ему многочасовой пресс-марафон

Готов удовлетворить, но не могу делать это ежедневно, - заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил причину проведения многочасового пресс-марафона с журналистами.

"Эффективно или нет – скажете вы мне. Мне сказали, что был какой-то вакуум, мы мало встречаемся с журналистами. Одни говорили, что я ничего не знаю, другие – что я не умею говорить, третьи – что я кого-то боюсь", – сказал он в ходе пресс-марафона.

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Зеленский добавил, что "готов, простите за такие слова, удовлетворить (журналистов – Ред.), но не готов каждый день удовлетворять".

Президент отметил, что он не может постоянно объяснять всем СМИ, почему у него нет времени и возможности общаться с ними.

В четверг, 10 октября президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон , в ходе которого глава государства отвечает на вопросы журналистов в течение всего дня.

Новости "Сегодня" ведут прямую трансляцию из столичного Kyiv Food Market, где проходит мероприятие, публикуют главные подробности, выкладывают фото и видео.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего общения с журналистами на пресс-марафоне установил мировой рекорд общения с прессой.

Как заявил представитель Национального реестра рекордов, прибывший на встречу главы государства с делегатами украинских СМИ, признал, что предыдущее мировое достижение было побито уже в 18:00.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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