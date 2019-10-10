Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Готов удовлетворить: Зеленский объяснил, зачем ему многочасовой пресс-марафон

10 октября, 22:32

Готов удовлетворить, но не могу делать это ежедневно, - заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил причину проведения многочасового пресс-марафона с журналистами.

"Эффективно или нет – скажете вы мне. Мне сказали, что был какой-то вакуум, мы мало встречаемся с журналистами. Одни говорили, что я ничего не знаю, другие – что я не умею говорить, третьи – что я кого-то боюсь", – сказал он в ходе пресс-марафона.

Реклама

Зеленский добавил, что "готов, простите за такие слова, удовлетворить (журналистов – Ред.), но не готов каждый день удовлетворять".

Президент отметил, что он не может постоянно объяснять всем СМИ, почему у него нет времени и возможности общаться с ними.

В тренде
Будет катастрофа: оппозиционер из РФ рассказал, почему Россия боится Украины
Монумент Родина-мать в Киеве

В четверг, 10 октября президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон , в ходе которого глава государства отвечает на вопросы журналистов в течение всего дня.

Новости "Сегодня" ведут прямую трансляцию из столичного Kyiv Food Market, где проходит мероприятие, публикуют главные подробности, выкладывают фото и видео.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего общения с журналистами на пресс-марафоне установил мировой рекорд общения с прессой.

Как заявил представитель Национального реестра рекордов, прибывший на встречу главы государства с делегатами украинских СМИ, признал, что предыдущее мировое достижение было побито уже в 18:00.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СМИ журналисты марафон причины Владимир Зеленский пресс-марафон

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на Донбассе
У Путина сделали новое заявление о срыве отвода войск на ДонбассеПолитика
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео
Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видеоПолитика
Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция
Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляцияПолитика
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил варианты
Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил вариантыПолитика
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика
Уволенные члены ЦИК получили огромные зарплаты: названы суммы
Уволенные члены ЦИК получили огромные зарплаты: названы суммыПолитика

Новости партнеров

Loading...