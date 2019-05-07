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"Готовы к сотрудничеству": Зеленский встретился с главой УГКЦ

7 мая, 02:27

Зеленский поблагодарил церковь за духовную поддержку украинцев в нынешнее непростое время

Фото: Медиаресурс УГКЦ
Фото: Медиаресурс УГКЦ.

В понедельник, 6 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Украинской греко-католической церкви Святославом в соборе Воскресения Христова в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Отмечается, что Зеленский поздравил Святослава с днем рождения и выразил слова уважения к УГКЦ за духовную поддержку всех украинцев. В свою очередь, отец Святослав поздравил новоизбранного президента с избранием на пост и заявил о готовности к сотрудничеству.

"В ходе встречи был поднят целый ряд важных для будущего независимой и соборной Украины вопросов и роли УГКЦ в этих процессах. Было упомянуто весомую миссию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в деле сохранения религиозного мира, общественную инициативу Национальный форум Трансформация Украины для осуществления глубинного стремления нашего народа построить европейскую Украину, полноправного члена ЕС", – отмечают в УГКЦ.

Было упомянуто также о необходимости надлежащего ответа на вызовы гибридной войны России против Украины, о проблеме массовой эмиграции молодежи из Украины и роли церкви в этом вопросе.

"Нашей заботой является, в частности, молодежь, которая покидает страну в поисках качественного европейского образования. Поэтому мы хотим пригласить вас во Львов, в Украинский католический университет, который является современным европейским христианским и академическим площадкой надежды для украинцев", – отметил глава УГКЦ.

Отец Святослав подарил Зеленскому книгу об истории УГКЦ и икону двенадцати крупнейших церковных праздников.

Ранее Зеленский встретился с представителями Совета раввинов Украины.


Также он встретился с предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским Епифанием, а также с почетным патриархом Филаретом. Позже новоизбранный президент встретился с главой УПЦ МП, митрополитом Онуфрием.

Также новоизбранный президент встретился с духовными лидерами мусульман Украины.

Ранее Владимир Зеленский пришел в парламент для встречи с его руководством и лидерами политических сил для обсуждения назначения даты инаугурации и других вопросов, однако в Раду пришли не все главы фракций – они делегировали своих представителей или заместителей.


Также мы писали, что Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации. Депутаты и новоизбранный президент обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда парламент сможет определиться.

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Тег церковь, встреча, Зеленский, греко-католики

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