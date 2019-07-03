ГПУ направила в ЦИК доказательства об отсутствии Клюева в Украине последние 5 лет

Экс-главу АП времен Януковича и бывшего замгенпрокурора зарегистрировали на выборы в Раду, что вызвало общественный резонанс

Андрей Клюев. Фото: Сегодня

Еще до того, как экс-главу Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева допустили к выборам в Верховную Раду, Генеральная прокуратура направляла в Центральную избирательную комиссию письмо с обоснованием пребывания бывшего чиновника за пределами Украины последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соответствующее письмо было направлено и в отношении экс-замгенпрокурора Рината Кузьмина, которого также зарегистрировали кандидатом в депутаты. 20 июня на имя замглавы ЦИК Радченко было направлено письмо, в котором указывалось о ходе расследования в отношении Кузьмина.

"В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Р.Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Зато постановлениями заместителя Генпрокурора подозреваемый объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. По данным правоохранительных органов, Р.Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

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В ГПУ также сообщили, что 21 июня письмо в ЦИК было направлено по Клюеву о его пребывании за пределами Украины.

"В письме указано, что в материалах уголовных производств имеются фактические данные о пребывании А.Клюева в Российской Федерации", – подчеркнула в ведомстве.

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь комиссии Наталья Бернацкая рассказывала, что Шестой апелляционный суд обязал комиссию зарегистрировать Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты. В то же время Клюева и Шария уже хотят снять с выборов. Так, например, глава МВД Арсен Аваков подал в ЦИК обращение с утверждением, что Клюев отсутствовал в Украине последние пять лет.

В свою очередь глава Кассационного административного суда при Верховной суде Михаил Смокович разъяснил ситуацию с регистрацией Клюева и Шария на выборы. По его словам, суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать указанных лиц кандидатами в депутаты, а лишь обязал продолжить рассмотрение подачи их заявки. В суде пришли к выводу, что на данный момент нет достаточных оснований для запрета Клюеву и Шарию участвовать в выборах.

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